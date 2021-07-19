Украинские туроператоры в прошлом году потеряли почти 60% клиентов

Украинские туроператоры в прошлом году потеряли почти 60% клиентов

Внутренние туристы составили почти 10%.

Украинские туроператоры в прошлом году потеряли почти 60% клиентов. Такие данные обнародовали в Госстате.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, в 2020 году услугами отечественных туроператоров воспользовались более двух миллионов человек. Что в 2,5 раза меньше предыдущего показателя. По данным ведомства, выезжало за пределы страны более 90% туристов. А вот внутренние туристы составили почти 10% от общего количества.

Среди главных причин поездок в Госстате назвали отдых, служебные поездки и обучение, а также лечение.

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