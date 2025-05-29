Повторное ВВК для ограниченно пригодных: какой процент сочли пригодными

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Приблизительно половина военнообязанных мужчин, которые имели статус «ограниченно пригодный» к военной службе, уже прошли повторную ВВК. Большинство были признаны годными.

Об этом в четверг, 29 мая, заявил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны Федор Вениславский.

«На сегодняшний день более 50% тех граждан, которые до принятия закона были признаны ограниченно пригодными, уже прошли повторную ВВК, чтобы быть классифицированными как пригодные или непригодные», — сказал нардеп.

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Результаты ВВК Вениславский назвал «показательными».

«Примерно 99% из тех, кто проходит повторное ВВК, признаются пригодными к военной службе. Это свидетельствует о том, что ранее категория „ограниченно пригодный“ часто использовалась как лазейка для злоупотреблений во избежание прохождения срочной службы или вообще быть непригодной к службе», — пояснил депутат.

По его данным, примерно 50% повторно осмотренных мужчин, имевших статус «ограниченно пригодный», получили заключение о пригодности к службе без ограничений. Другая половина — пригодны с ограничениями, то есть могут быть мобилизованы в части обеспечения или тыловых подразделений, в службу в ТЦК и СП и т.д.

Напомним, что военнообязанные мужчины, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года.

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