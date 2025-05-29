Когда закончится война в Украине: астролог назвала дату и шокировала предсказанием

Война в Украине / © ТСН

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Астролог Марина Романова считает, что война в Украине может закончиться в 2028 году.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Астрофеномен».

Марина Романова отметила, что война в Украине может закончиться до 2028 года, однако эта дата не является окончательной.

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«Высшие силы дают нам возможность закончить войну до 2028 года. Но я думаю, что это будет раньше. Если мы до 2028 года не закончим войну, она будет распространяться до уровня Третьей мировой войны. Сатурн помогает агрессорам оплатить свои кармические долги и выводит на первый план новых лидеров, которые являются более ответственными», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.