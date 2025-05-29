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ТСН в социальных сетях

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Цены за газ в июне: поставщики обнародовали данные для потребителей

Украинские поставщики газа обнародовали цены на начало лета.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Цены за газ в июне: поставщики обнародовали данные для потребителей

Информация о стоимости газа в июне / © Pixabay

Информация о стоимости газа в июне для потребителей уже доступна. Так, Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр газа.

Об этом сообщает консультационный центр «ГазПравда».

Отмечается, что годовые базовые предложения не изменились.

«Нафтогаз Украины» предоставляет кубометр газа за 7,96 грн. «Нафтогаз Украины» обслуживает 98% бытовых потребителей, а это более 12 млн домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр газа.

На месячные ценники оказывают влияние рыночные тенденции. Согласно информации «ГазПравды», в июне этого года на рынке по-прежнему присутствует девять поставщиков. Пятеро из поставщиков предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

Цены на газ в июне Источник: Газправда / © ГазПравда

Цены на газ в июне Источник: Газправда / © ГазПравда

«Лунные ценники в июне колеблются от 8,46 до 25,00 грн. за кубометр. Однако БАЗОВЫЕ именно годовые тарифные предложения. Перевести потребителей с годовых на месячные тарифы компании не вправе», — говорится в сообщении профильного издания.

Напомним, коммуналка в Украине подорожала. Раньше речь шла о том, как изменились цены.

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