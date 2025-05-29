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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Коммуналка в Украине подорожала: как изменились цены

Больше всего подорожало электроснабжение — более чем на 60%. Тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Коммуналка подорожала

Коммуналка подорожала / © ТСН.ua

В 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%.

На какие виды коммунальных услуг выросли цены:

  • водоотвод — на 0,6%

  • поставка воды — на 0,7%

  • ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%

  • вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%

  • обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%

Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.

Также наблюдается незначительное повышение цен на:

  • канализацию — +0,6%

  • водоснабжение — +0,7%

  • ремонт и содержание жилья — +1,6%

  • вывоз бытовых отходов — +1,6%

Ранее сообщалось, что платить за коммуналку должны все украинцы. В то же время на временно оккупированных территориях вопрос жалованья коммунальных услуг остается сложным и зависит от разных факторов.

Сейчас в правительстве нет дискуссии о повышении тарифов, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом в начале марта 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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