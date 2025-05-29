Коммуналка в Украине подорожала: как изменились цены

Коммуналка подорожала / © ТСН.ua

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В 2025 году в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%.

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На какие виды коммунальных услуг выросли цены:

водоотвод — на 0,6%

поставка воды — на 0,7%

ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%

вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%

обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%

Впрочем, тарифы на отопление, горячую воду и снабжение природным газом не изменились. В 2025 году отмечено, что с начала года выросла стоимость обслуживания многоэтажек на 10,3%.

Также наблюдается незначительное повышение цен на:

канализацию — +0,6%

водоснабжение — +0,7%

ремонт и содержание жилья — +1,6%

вывоз бытовых отходов — +1,6%

Ранее сообщалось, что платить за коммуналку должны все украинцы. В то же время на временно оккупированных территориях вопрос жалованья коммунальных услуг остается сложным и зависит от разных факторов.

Сейчас в правительстве нет дискуссии о повышении тарифов, по крайней мере, в ближайшее время. Об этом в начале марта 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции по случаю пятой годовщины работы правительства.