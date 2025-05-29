Повар, инженер БпЛА и электрик: топ-10 вакансий в ТрО

ВСУ / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Реклама

Украинский центр безопасности и сотрудничества вместе с 4 Центром рекрутинга сил ТрО рассказывают о вакансиях в Силах обороны. Рекрутинг является полностью добровольным, а обращение в рекрутинговый центр ни к чему не обязывает. Рекрутеры помогут подобрать вакансию, осуществлять сопровождение на этапе прохождения ВВК, обеспечивать зачисление в соответствующее подразделение ТрО ВСУ.

1. Повар

Силы ТрО ищут опытных поваров, которые будут готовить вкусную еду для защитников и защитниц, в подразделениях, расположенных в Киевской, Днепропетровской, Ровенской и Одесской областях.

Желательно иметь профильное образование, а опыт военной службы будет преимуществом. Среди обязанностей: умение готовить вкусную и калорийную пищу; постоянное совершенствование кулинарных знаний; умение рассчитывать необходимое количество продуктов, знание рецептуры и правил раздачи (комплектации), сроков и условий хранения блюд и тому подобное.

Реклама

2. SMM-менеджер, таргетолог

Вакансия предусматривает ведение страниц 108 бригады Днепропетровской области в социальных сетях, создание контента, ведение рекламы. Подойдет для креативных людей с опытом работы в SMM и таргетированной рекламе от 2 лет, которые имеют аналитические навыки и владеют инструментами для управления рекламными платформами в Facebook Ads Manager, Google Analytics и т.д.

Среди обязанностей: разработка и реализация SMM-стратегии для продвижения бренда; создание и публикация контента на различных платформах; создание и настройка таргетированных рекламных кампаний и тому подобное.

3. Мастер (инженер) БпЛА

На эту должность силы ТрО ищут мотивированных кандидатов и кандидаток среди гражданских, солдат и сержантов запаса. Вакансия доступна в 25 бригадах и в 411 отдельном полку беспилотных систем. 25 бригад - это все области Украины кроме оккупированных и Херсонской.

Эта вакансия для людей, которые имеют опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимание базовых принципов схемотехники и навыки в пайке. Преимуществом будут умение читать электрические схемы, владение английским, опыт управления БпЛА, настройки миссий в ArduPilot через Mission Planner, понимание диапазонов, модуляций, принципа распространения радиоволн, умение качественно заменить SMD, DIP, BGA-компоненты и работать с 3D-принтером.

Реклама

Среди обязанностей: аппаратная и программная модернизация, ремонт и обслуживание БпЛА, разработка и интеграция решений по совершенствованию беспилотных систем и тому подобное.

4. Прожекторист

Вакансия в подразделениях, расположенных в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской и Запорожской областях, для людей с опытом работы на аналогичной должности не менее года.

Среди обязанностей: обслуживание и налаживание прожекторов зенитного пулеметного отделения, несение службы в суточных нарядах, обеспечение исправности виренных специальных средств.

5. Электрик

Вакансия в подразделениях, расположенных в Ровенской и Киевской областях, для людей с высшим или профессионально-техническим образованием по специальности и опытом работы в сфере электрификации.

Реклама

Среди обязанностей: ремонт и монтаж электрического оборудования, диагностирование неисправностей электросетей и оборудования, монтаж электросетей, а также модернизация и переоборудование старых электросетей, разработка проектов и документации систем электропитания.

6. Бухгалтер

Вакансия предусматривает службу в объединенных финансово-экономических службах бригад или батальонов, расположенных в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Киевской областях.

Среди требований: высшее или средне-специальное образование по специализации учет и аудит, опыт работы в программах бухгалтерского учета, знание законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих учет имущества в государственном секторе и тому подобное.

Преимуществом будет опыт работы в бухгалтерской службе бюджетного учреждения.

Реклама

Среди обязанностей: документальное оформление и отражение в учетных регистрах операций оприходования, получения благотворительной помощи, перемещения, бесплатной передачи, реализации или ликвидации военного имущества; проведение инвентаризации и т. п.

7. Фельдшер

Вакансия предусматривает службу в должности фельдшера в отдельных бригадах территориальной обороны, расположенных во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Житомирской областях и Киеве.

Должность подойдет для людей с опытом работы фельдшером не менее 1 года и средним специальным образованием по специальности "фельдшер". Необходимы знания и умение оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, а военный опыт будет преимуществом.

Среди обязанностей: оказание медицинской помощи военнослужащим при травмах или заболеваниях; проведение медицинских осмотров; обеспечение надлежащего функционирования медицинской аптечки и оборудования и тому подобное.

Реклама

8. Делопроизводитель

Вакансия в подразделениях, расположенных в Киевской, Днепропетровской, Ровенской областях для людей с опытом работы с кадровой документацией, которые умеют работать с большим объемом информации и быстро принимать решения.

Среди обязанностей: ведение учета и контроль за движением документов; подготовка и оформление приказов, договоров, заявок, отчетов и т.д.; знание требований уставов, приказов и инструкций по делопроизводству в ВСУ; консультация военнослужащих по кадровым вопросам и тому подобное.

9. Рекрутер

Вакансия бригад, батальонов и 4 Центра рекрутинга Сил территориальной обороны. Этот человек будет помогать обеспечивать надежные, понятные и комфортные процессы привлечения на военную службу.

Должность для специалистов HR и военнослужащих, которые умеют общаться с людьми, а также работать с электронными таблицами и системами. Опыт работы в HR, рекрутинговых агентствах или в маркетинге будет преимуществом.

Реклама

Среди обязанностей: найм на службу, сопровождение кандидатов на этапе РТЦК и ВЛК, участие в проекте изменений подходов к рекрутингу.

10. Аналитик-дешифровщик

Вакансия в подразделениях, расположенных в Киеве и Киевскойобласти. Должность для людей с развитой логикой и аналитическими способностями, которые способны обрабатывать большие объемы информации и концентрироваться в стрессовых условиях, а также готовы работать в зоне боевых действий. Опыт создания информативных слоев, дешифровки, распознавания элементов местности и аналитика объектов/выявление закономерностей - будет преимуществом.

Среди обязанностей: дешифровка текущей ситуации, нанесение полученных и обработанных данных в системы Крапива, Дельта и другие; поиск и определение целей противника; консолидация разведданных; создание информативных слоев; поиск, валидация и оценка данных и тому подобное.

Подробнее о каждой вакансии, требования к ней, условия, обязанности, а также подробный перечень вакансий ищите на сайте . Также с 9:00 до 19:00 вы можете получить первичную консультацию по номеру: 0800 505 163. Никакие ваши данные не будут переданы третьим лицам или организациям.

Реклама

Обращение в центр рекрутинга не обязывает к военной службе - отказаться от предложения можно на любом этапе до подписания контракта.