Кухар, інженер БпЛА та електрик: топ-10 вакансій у ТрО

ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Український центр безпеки та співпраці разом із 4 Центром рекрутингу сил ТрО розповідають про вакансії в Силах оборони. Рекрутинг є повністю добровільним, а звернення до рекрутингового центру ні до чого не зобовʼязує. Рекрутери допоможуть підібрати вакансію, здійснюватимуть супровід на етапі проходження ВЛК, забезпечуватимуть зарахування до відповідного підрозділу ТрО ЗСУ.

1. Кухар

Сили ТрО шукають досвідчених кухарів, які готуватимуть смачну їжу для захисників і захисниць, у підрозділах, що розташовані у Київській, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях.

Бажано мати профільну освіту, а досвід військової служби буде перевагою. Серед обов’язків: вміння готувати смачну і калорійну їжу; постійне вдосконалення кулінарних знань; вміння розраховувати необхідну кількість продуктів, знання рецептури та правил роздачі (комплектації), термінів та умов зберігання страв тощо.

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2. SMM-менеджер, таргетолог

Вакансія передбачає ведення сторінок 108 бригади Дніпропетровської області в соціальних мережах, створення контенту, ведення реклами. Підійде для креативних людей з досвідом роботи в SMM і таргетованої рекламі від 2 років, які мають аналітичні навички та володіють інструментами для управління рекламними платформами у Facebook Ads Manager, Google Analytics тощо.

Серед обов’язків: розробка та реалізація SMM-стратегії для просування бренду; створення та публікація контенту на різних платформах; створення та налаштування таргетованих рекламних кампаній тощо.

3. Майстер (інженер) БпЛА

На цю посаду сили ТрО шукають мотивованих кандидатів та кандидаток серед цивільних, солдатів та сержантів запасу. Вакансія доступна у 25 бригадах та у 411 окремому полку безпілотних систем. 25 бригад – це всі області України крім окупованих та Херсонської.

Ця вакансія для людей, які мають досвід з обслуговування та ремонту електроніки, розуміння базових принципів схемотехніки та навички у пайці. Перевагою будуть вміння читати електричні схеми, володіння англійською, досвід керування БпЛА, налаштування місій в ArduPilot через Mission Planner, розуміння діапазонів, модуляцій, принципу розповсюдження радіохвиль, вміння якісно замінити SMD, DIP, BGA-компоненти та працювати з 3D-принтером.

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Серед обов’язків: апаратна та програмна модернізація, ремонт та обслуговування БпЛА, розробка та інтеграція рішень з удосконалення безпілотних систем тощо.

4. Прожекторист

Вакансія у підрозділах, що розташовані у Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській та Запорізькій областях, для людей з досвідом роботи на аналогічній посаді не менше року.

Серед обовʼязків: обслуговування та налагодження прожекторів зенітного кулеметного відділення, несення служби в добових нарядах, забезпечення справності вірених спеціальних засобів.

5. Електрик

Вакансія у підрозділах, що розташовані у Рівненській та Київській областях, для людей з вищою або професійно-технічною освітою за спеціальністю та досвідом роботи у сфері електрифікації.

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Серед обовʼязків: ремонт та монтаж електричного обладнання, діагностування несправностей електромереж та обладнання, монтаж електромереж, а також модернізація і переобладнання старих електромереж, розробка проєктів і документації систем електроживлення.

6. Бухгалтер

Вакансія передбачає службу в об’єднаних фінансово-економічних службах бригад або батальйонів, що розташовані у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Київській областях.

Серед вимог: вища або середньо-спеціальна освіта за спеціалізацією облік та аудит, досвід роботи в програмах бухгалтерського обліку, знання законодавства та нормативно-правових актів, які регулюють облік майна в державному секторі тощо.

Перевагою буде досвід роботи в бухгалтерській службі бюджетної установи.

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Серед обовʼязків: документальне оформлення та відображення в облікових регістрах операцій оприбуткування, отримання благодійної допомоги, переміщення, безоплатної передачі, реалізації або ліквідації військового майна; проведення інвентаризації тощо.

7. Фельдшер

Вакансія передбачає службу на посаді фельдшера в окремих бригадах територіальної оборони, що розташовані у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській областях та Києві.

Посада підійде для людей з досвідом роботи фельдшером принаймні 1 рік та середньою спеціальною освітою за спеціальністю «фельдшер». Необхідні знання та вміння надавати першу допомогу в надзвичайних ситуаціях, а військовий досвід буде перевагою.

Серед обовʼязків: надання медичної допомоги військовослужбовцям при травмах або захворюваннях; проведення медичних оглядів; забезпечення належного функціонування медичної аптечки та обладнання тощо.

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8. Діловод

Вакансія у підрозділах, що розташовані у Київській, Дніпропетровській, Рівненській областях для людей з досвідом роботи з кадровою документацією, які вміють працювати з великим обсягом інформації та швидко ухвалювати рішення.

Серед обовʼязків: ведення обліку та контроль за рухом документів; підготовка та оформлення наказів, договорів, заявок, звітів тощо; знання вимог статутів, наказів та інструкцій з діловодства в ЗСУ; консультація військовослужбовців із кадрових питань тощо.

9. Рекрутер

Вакансія бригад, батальйонів та 4 Центру рекрутингу Сил територіальної оборони. Ця людина допомагатиме забезпечувати надійні, зрозумілі та комфортні процеси залучення на військову службу.

Посада для фахівців HR та військовослужбовців, які вміють спілкуватися з людьми, а також працювати з електронними таблицями та системами. Досвід роботи в HR, рекрутингових агенціях або у маркетингу буде перевагою.

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Серед обов’язків: найм на службу, супровід кандидатів на етапі РТЦК та ВЛК, участь у проєкті змін підходів до рекрутингу.

10. Аналітик-дешифрувальник

Вакансія у підрозділах, що розташовані у Києві та Київській області. Посада для людей з розвиненою логікою й аналітичними здібностями, які здатні опрацьовувати великі об’єми інформації та концентруватися в стресових умовах, а також готові працювати в зоні бойових дій. Досвід створення інформативних шарів, дешифрування, розпізнавання елементів місцевості та аналітика об’єктів/виявлення закономірностей – буде перевагою.

Серед обовʼязків: дешифрування поточної ситуації, нанесення отриманих та оброблених даних у системи Кропива, Дельта та інші; пошук та визначення цілей противника; консолідація розвід даних; створення інформативних шарів; пошук, валідації та оцінки даних тощо.

Докладніше про кожну вакансію, вимоги до неї, умови, обовʼязки, а також детальний перелік вакансій шукайте на сайті . Також із 9:00 до 19:00 ви можете отримати первинну консультацію за номером: 0800 505 163. Жодні ваші дані не будуть передані третім особам або організаціям.

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Звернення до центру рекрутингу не зобов’язує до військової служби – відмовитися від пропозиції можна на будь-якому етапі до підписання контракту.