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Часть работников может потерять бронирование после 28 мая: Минэкономики предупреждает
Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 мая 2025 года. Иначе их работники могут лишиться бронирования от мобилизации.
После 28 мая 2025 г. некоторые работники на предприятиях, признанных критически важными, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.
Об этом говорится в официальном письме Министерства экономики №27-11/37509-07 от 19 мая.
Это связано с плановой проверкой, проводимой Минэкономики в мае, чтобы обновить перечень предприятий, отвечающих критериям критически важных для функционирования государства и Сил обороны. Именно такие компании имеют право бронировать военнообязанных работников.
Что чревато для предприятий и работников?
В случае, если компания не предоставит необходимую информацию до 28 мая, она может потерять статус критически важной, а значит, и возможность бронировать персонал. Это означает, что у ее работников больше нет гарантий отсрочки от мобилизации.
Согласно законодательству, бронирование отменяется, если:
завершился срок действия отсрочки;
предприятие прекратило выполнение оборонных задач;
компанию лишили статуса критически важной.
Что нужно предоставить до 28 мая
Министерство экономики рекомендует всем предприятиям, имеющим статус критически важных, отправить по электронному адресу meconomy@me.gov.ua следующие документы:
Выписка из информационной системы налоговой относительно состояния расчетов с бюджетом и фондами (по основному юридическому лицу и его филиалам) за период с 1 января по 30 апреля 2025 года.
Подтверждение права собственности или аренды объектов недвижимости, удостоверяющих наличие деятельности предприятия в трех или более регионах Украины.
Без предоставления этой информации предприятия рискуют потерять право бронировать своих работников.
Напомним, что в приложении "Резерв+" добавились две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.