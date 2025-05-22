Часть работников может потерять бронирование после 28 мая: Минэкономики предупреждает

Часть работников может лишиться бронирования. / © ТСН.ua

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После 28 мая 2025 г. некоторые работники на предприятиях, признанных критически важными, могут потерять право на отсрочку от мобилизации.

Об этом говорится в официальном письме Министерства экономики №27-11/37509-07 от 19 мая.

Это связано с плановой проверкой, проводимой Минэкономики в мае, чтобы обновить перечень предприятий, отвечающих критериям критически важных для функционирования государства и Сил обороны. Именно такие компании имеют право бронировать военнообязанных работников.

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Что чревато для предприятий и работников?

В случае, если компания не предоставит необходимую информацию до 28 мая, она может потерять статус критически важной, а значит, и возможность бронировать персонал. Это означает, что у ее работников больше нет гарантий отсрочки от мобилизации.

Согласно законодательству, бронирование отменяется, если:

завершился срок действия отсрочки;

предприятие прекратило выполнение оборонных задач;

компанию лишили статуса критически важной.

Что нужно предоставить до 28 мая

Министерство экономики рекомендует всем предприятиям, имеющим статус критически важных, отправить по электронному адресу meconomy@me.gov.ua следующие документы:

Выписка из информационной системы налоговой относительно состояния расчетов с бюджетом и фондами (по основному юридическому лицу и его филиалам) за период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

Подтверждение права собственности или аренды объектов недвижимости, удостоверяющих наличие деятельности предприятия в трех или более регионах Украины.

Без предоставления этой информации предприятия рискуют потерять право бронировать своих работников.

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Напомним, что в приложении "Резерв+" добавились две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также для семей, где жена или муж - военные и у них есть ребенок до 18 лет.