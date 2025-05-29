У Зеленского предупредили РФ о желаемом содержании их меморандума

Литвин и Зеленский / © president.gov.ua

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«Меморандум» РФ должен способствовать миру, а не служить пропагандистским целям страны-агрессорки, Украина свой документ уже передала.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин на платформе Х.

«Наш украинский документ с четкими шагами по прекращению огня и мира уже в руках у россиян. Документ им передан. Они его получили, без всяких отговорок. Теперь мяч на их стороне — все ждут их так называемого меморандума. Они обещали его передать, и не только нам», — отметил Литвин.

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Он также уточнил, что в реалиях современного мира процесс передачи документа не занимает недели и даже дни.

«Нужно посмотреть, какой креатив россияне вложили в свой меморандум, и подготовиться к содержательной встрече. В конце концов, он призван содействовать миру, а не служить пропагандистским целям», — написал Литвин, добавив, что от россиян зависит, будут ли они относиться к нему всерьез.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая объявил о готовности Кремля работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, который будет заключен в будущем. Он также заявил, что Украина и Россия должны будут пойти на устроящие обе стороны компромиссы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 мая обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и заявил, что в РФ работают над меморандумом, но пока он пишется, прекращения огня не будет.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая заявлял, что второй раунд мирных переговоров в Стамбуле между РФ и Украиной может состояться 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая сказал, что передал меморандум от Киева о прекращении огня главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому. Россия молчит по этому поводу.

В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, когда ожидает «меморандум» от РФ и готовит ли украинская сторона свои предложения.