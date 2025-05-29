США направили бомбардировщики в Испанию: Вашингтон отвечает России языком силы

Бомбардировщики B-52H. / © Википедия

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Соединенные Штаты опрокинули стратегические бомбардировщики B-52H на авиабазу Морон в Испании в рамках операции Bomb Task Force Europe (BTF). Этот шаг является частью долгосрочной стратегии демонстрации силы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке с четким сигналом о готовности к действиям.

Об этом сообщает ECD.

В Пентагоне подчеркивают, что речь идет не о временной демонстрации силы, а о плановом присутствии. Операция BTF подчиняется командованию USAFE-AFAFRICA, отвечающему за воздушные операции в Европе и Африке.

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США стремятся обеспечить союзников способностью действовать в кризисных ситуациях. Размещение B-52 призвано повысить координацию и боеготовность партнеров по НАТО.

Параллельно с опрокидыванием самолетов в Мороне отрабатывается концепция гибкого боевого применения (ACE). Она предполагает использование небольших мобильных баз, что позволяет реагировать на угрозы отовсюду и вводить противника в заблуждение.

Такие учения с участием B-52 проводятся вместе с союзными силами, усиливая координацию и практическое взаимодействие в реальных условиях.

Авиабаза в провинции Севилья имеет стратегическое расположение: оттуда можно быстро добраться как до Центральной Европы, так и Ближнего Востока и Западной Африки. Инфраструктура базы уже приспособлена для приема тяжелых самолетов, а опыт предварительных операций сокращает время адаптации.

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Развертывание B-52 – это не только военный шаг, но и четкий политический сигнал. На фоне войны в Украине США демонстрируют, что остаются верными безопасности Европы.

"Это заявление о готовности и сдерживании", - подчеркивают в командовании. США дают понять, что способны действовать быстро и масштабно при угрозе.

Генерал-лейтенант Джейсон Т. Хайндс заявил, что Bomb Task Force – это "четкий сигнал мира, выраженный в могуществе авиации".

В Вашингтоне считают, что именно демонстрация силы, а не ее отсутствие, предотвращает конфликты. Развертывание B-52 не рассматривается как угроза, а гарантия стабильности.

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Ранее мы писали, что американские военные активизируют деятельность в северном регионе Европы — в частности, на стратегическом шведском острове Готланд, расположенном всего в 300 км от российского Калининграда.