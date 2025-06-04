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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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36
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Як удари ЗСУ можуть зупинити Путіна: Портніков відповів

Такі атаки посилюють переговорну позицію України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

Останні атаки ЗСУ на стратегічні об’єкти РФ, зокрема літаки та Кримський міст, можуть стати поворотним моментом у питанні можливих переговорів із Москвою.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму YouTube-блозі.

Російський диктатор Володимир Путін починає розуміти, що подальша ескалація війни загрожує втратою ще більшої кількості об’єктів, які є символами його режиму.

«Ми можемо говорити про посилення української переговорної позиції, якщо взагалі у майбутньому відбудуться справжні перемовини між Росією та Україною щодо припинення вогню на фронті», — зазначив він.

На думку Портникова, удари по російських літаках і мосту мають не лише військове, а й політичне значення. Адже, коли Росія втрачає свої символи агресії, навіть сам Путін починає розуміти, що війна більше не додає йому сили, а навпаки — послаблює образ «всемогутнього лідера».

«І навіть серед громадян, сповнених ненависті, може виникнути питання: чи справжній це цар? Чи не час шукати іншого, більш жорстокого правителя, який „не дасть образити“ літаки і мости», — додав журналіст.

Портников також звернув увагу, що останніми місяцями американський експрезидент Дональд Трамп неодноразово закликав Путіна до припинення війни, але безуспішно. Тепер сам диктатор, можливо, починає усвідомлювати — ця війна може зруйнувати його всередині самої ж Росії.

Нагадаємо, за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенко, Росія перебуває у стані «прострації» після ефективних ударів Збройних сил України по стратегічних об’єктах — мостах та аеродромах.

Росіяни вже звертаються до американської сторони з проханням вплинути на Україну, аби ЗСУ припинили удари по критичній інфраструктурі.

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