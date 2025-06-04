Как удары ВСУ могут остановить Путина: эксперт ответил

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Последние атаки ВСУ на стратегические объекты РФ, в частности, самолеты и Крымский мост, могут стать поворотным моментом в вопросе возможных переговоров с Москвой.

Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге YouTube.

Российский диктатор Владимир Путин начинает понимать, что дальнейшая эскалация войны грозит потерей еще большего количества объектов, являющихся символами его режима.

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«Мы можем говорить об усилении украинской переговорной позиции, если вообще в будущем состоятся настоящие переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня на фронте», — отметил он.

По мнению Портникова, удары по российским самолетам и мосту имеют не только военное, но и политическое значение. Ведь когда Россия теряет свои символы агрессии, даже сам Путин начинает понимать, что война больше не придает ему силы, а наоборот — ослабляет образ «всемогущего лидера».

«И даже среди граждан, исполненных ненависти, может возникнуть вопрос: настоящий ли это царь? Не время искать другого, более жестокого правителя, который „не даст обидеть“ самолеты и мосты», — добавил журналист.

Портников также обратил внимание, что в последние месяцы американский экспрезидент Дональд Трамп неоднократно призвал Путина к прекращению войны, но безуспешно. Теперь сам диктатор, возможно, начинает осознавать, что эта война может разрушить его внутри самой России.

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Напомним, по словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, Россия находится в состоянии «пространства» после эффективных ударов Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам — мостам и аэродромам.

Россияне уже обращаются к американской стороне с просьбой повлиять на Украину, чтобы ВСУ прекратили удары по критической инфраструктуре.