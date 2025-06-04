Украина повредила самые ценные самолеты России – редкие "глаза" Путина

Самолеты-разведчики А-50. / © The Telegraph

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Украинские беспилотники, попавшие по стратегическим объектам авиации РФ, вероятно, повредили два редких самолета-разведчика А-50, являющихся ключевыми элементами российской системы ПВО.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на разведданные.

На обнародованных видео виден момент, когда дрон попадает прямо в обтекатель радара одного из стоящих на авиабазе Иваново-Северный самолетов. Самолет был частично защищен импровизированными барьерами – мешками с песком. Второй борт, прикрытый шинами, также, вероятно, потерпел поражение: дрон опустился непосредственно на его радарную систему.

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Эти кадры стали единственным подтверждением результативного удара по самолетам типа А-50, которые считаются любимыми самолетами-шпионами Путина — ключевыми платформами для наведения российских истребителей и координации атак на Украину.

По данным Международного института стратегических исследований, у России есть лишь семь действующих бортов А-50, каждый из которых стоит около £235 млн.

Самолет А-50. / © Associated Press

Операция, по словам источников, была частью масштабной спецоперации "Паутина", которую координировала Служба безопасности Украины. На подготовку и реализацию плана ушло 18 месяцев. По официальным оценкам, во время атаки были уничтожены или повреждены до 40 самолетов РФ.

В трехминутном ролике, обнародованном журналистами, видно, как в пламени оказываются бомбардировщики Ту-22 и другие самолеты, находившиеся на разных авиабазах в тылу России. Дроны запускались с мобильных платформ, замаскированных под транспортные контейнеры.

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На спутниковых снимках Maxar Technologies, сделанных еще 2 мая, видны два самолета А-50, припаркованные рядом — вероятно, те, которые попали под удар. Оба имели характерные признаки импровизированной защиты, а один из радаров имел темно-коричневый оттенок, что позволило идентифицировать модели.

Другие самолеты на базе также были прикрыты шинами, песком и обломками, однако это не спасло их от поражения.

Операция "Паутина"

1 июня Украина провела масштабную спецоперацию в тылу РФ . Украинские дроны поразили вражеские цели на аэродромах РФ Белая, Дягилево, Оленья и Иваново. В результате ударов был поражен 41 российский самолет. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

В Кремле отреагировали на операцию СБУ "Паутина". Якобы диктатор Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме реального времени.

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Американский сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль приравнял операцию "Паутина" к ликвидации "террориста номер один" бен Ладена. По его словам, украинская атака поразила "мастерством и дерзостью".

Издание Axios пишет, что операция "Паутина" разрушила иллюзию внутренней безопасности США. У экспертов по национальной безопасности она вызвала новые опасения по поводу угрозы использования коммерческой инфраструктуры для подготовки и проведения атак. К примеру, большую угрозу могут представлять китайские контейнеровозы, которые пришвартованы в американских портах.