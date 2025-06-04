Служба по контракту лиц 60+: когда Рада рассмотрит законопроект

Мобилизация.

Реклама

В парламенте уже в ближайшее время могут рассмотреть законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на службе (60 лет).

Об этом сообщил народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии "Укринформ".

Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законодательную инициативу №13229 . Впрочем, перед вынесением в зал на голосование документ пройдет соответствующие юридические процедуры, должны быть предоставлены выводы профильных министерств.

Реклама

"Если мы получили все эти соответствующие выводы и Главное юридическое управление предоставит соответствующее заключение, то законопроект попадет, я думаю, в ближайшее время в парламент", - сообщил Федиенко и добавил, что поддержка законодательной инициативы среди народных депутатов есть.

Напомним, ранее мы писали о мобилизации 50+. Заметим, законодательство определяет: у мужчин от 50 до 60 лет те же обязанности, что и другие военнообязанные — обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), носить при себе военные документы и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время темпы мобилизации в Украине не изменились. Они не отличаются от тех, что были полгода назад.

Заметим, в Украине продлено военное положение до 6 августа 2025г. Верховная Рада приняла решение 16 апреля.

Реклама

Дата публикации 12:02, 06.05.25 Количество просмотров 1260 Житомирський ТЦК придумал еще один способ мобиллизации