Служба за контрактом осіб 60+: коли Рада розгляне законопроєкт

Мобілізація.

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У парламенті вже найближчим часом можуть розглянути законопроєкт щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на службі службі (60 років).

Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у коментарі “Укрінформ”.

Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законодавчу ініціативу №13229 . Втім, перед винесенням до зали на голосування документ пройде відповідні юридичні процедури, мають бути надані висновки профільних міністерств.

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“Якщо ми отримали всі ці відповідні висновки і Головне юридичне управління надасть відповідний висновок, то законопроєкт потрапить, я думаю, найближчим часом в парламент”, - повідомив Федієнко і додав, що підтримка законодавчої ініціативи серед народних депутатів є.

Нагадаємо, раніше ми писали про мобілізацію 50+. Зауважимо, законодавство визначає: чоловіки від 50 до 60 років мають ті самі обов’язки, що й інші військовозобов’язані — оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК), носити при собі військові документи та пред’являти їх на вимогу правоохоронців.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що наразі темпи мобілізації в Україні не змінилися. Вони не відрізняються від тих, що були пів року тому.

Зауважимо, в Україні подовжено воєнний стан до 6 серпня 2025 року. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення 16 квітня.

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Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 1260 Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації