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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
628
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1 хв

У Полтаві сталися вибухи

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Вдень 4 червня у Полтаві сталися вибухи під час повітряної тривоги. Військові попередили про загрозу.

Про це повідомляють місцеві медіа та моніторингові канали.

"У Полтаві було чутно вибух, повідомили кореспонденти “Суспільного”, - йдеться у повідомленні.

Згодом вибухи у Полтаві підтвердила і місцева влада. Мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

“У Полтавській громаді пролунав вибух. Обставини з’ясовуємо”, - наголосив очільник ОВА Володимир Когут.

В Полтавській області від 13:45 лунають сирени. Військові попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом пролунав вибух. Моніторингові чати інформують, що росіяни могли вдарити по місту “Іскандером”.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про ракету, яка рухалась у бік Полтавщини.

Зауважимо, що вночі проти 4 червня РФ вдарила по Україні "Шахедами". Сили ППО знищили 61 дрон із 95 запущених. Основними напрямками повітряних ударів були Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська і Донецька області.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили про те, що Росія накопичує ракети та дрони. Аналітики наголошують, що станом на середину травня 2025-го ворог має понад 13 тис. ракет. Зокрема, майже 600 “Іскандер-М” та 100 “Кинджалів”.

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Дата публікації
Кількість переглядів
628
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