Генсек НАТО підтвердив участь України в червневому саміті, куди приїде і Трамп

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН.ua

Реклама

Україна отримала офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Цю інформацію підтвердив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Про це він повідомив у коментарі Суспільному.

«Дійсно, я запросив Україну на саміт. Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з більш детальною інформацією. Що стосується Україна-НАТО, у нас буде — і це дуже важливо сьогодні — зустріч на рівні міністрів оборони, українська контактна група з оборони, завтра у нас буде Рада Україна-НАТО, і ми продовжимо проводити ці зустрічі й забезпечувати максимальну координацію наших дій», — повідомив Марк Рютте.

Реклама

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 2 червня заявив, що отримав запрошення на саміт НАТО у Гаазі. Він назвав це важливим кроком, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга має провести переговори з колегами щодо очікуваних результатів заходу.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті Альянсу, який відбудеться 24-26 червня 2025 року в Гаазі, є очікування на підтримку України та демонстрацію відданості спільній обороні, а також готовність збільшення оборонного виробництва та інвестицій.