Взрыв. / © Associated Press

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Днем 4 июня в Полтаве произошли взрывы во время воздушной тревоги. Военные предупредили об угрозе.

Об этом сообщают местные медиа и мониторинговые каналы.

"В Полтаве был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.

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Впоследствии взрывы в Полтаве подтвердили и местные власти просят находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

"В Полтавской общине раздался взрыв. Обстоятельства выясняем", - подчеркнул глава ОВА Владимир Когут.

В Полтавской области от 13:45 раздаются сирены. Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Военные предупредили о ракете, которая двигалась в сторону Полтавщины.

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Заметим, что ночью против 4 июня РФ ударила по Украине "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 61 дрон из 95 запущенных. Основными направлениями воздушных ударов являлись Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

Напомним, аналитики ISW сообщили о том, что Россия накапливает ракеты и дроны. Аналитики отмечают, что по состоянию на середину мая 2025-го враг имеет более 13 тыс. ракет. В частности, почти 600 "Искандер-М" и 100 "Кинжалов".

Дата публикации 12:50, 04.06.25 Количество просмотров 7 Атака в прямом эфире! Дроны бьют по Сумам! Как раз в день траура по погибшим накануне