Більшість "новин" про інциденти з ТЦК - маніпуляція: заява військових

Мобілізація.

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Протягом травня зафіксували інформації про 68 інцидентів за участю військових ТЦК та СП. Більшість повідомлень мають маніпулятивний характер

Про це повідомили ОК «Північ».

“Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом”, - наголошують в оперативному командуванні.

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В ОК заявляють, що контроль за діями військовослужбовців ТЦК триває безперервно, а інформація про можливі порушення ретельно перевіряється.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. На цьому тлі в країні посилюють мобілізаційні заходи. Однак окремі випадки викликали суспільний резонанс і критику. Водночас військкомати стверджують, що діють у правовому полі, а частина інформації є наслідком ворожих інформаційних атак.

Як повідомлялося, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін пояснив, чому працівників ТЦК не переводитимуть до бойових бригад. З його слів, 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — цивільні особи, більшість з них жінки — не військовослужбовці, а працівники Збройних сил України.

Дата публікації 08:18, 30.05.25 Кількість переглядів 247 У Кам’янці-Подільському 100 людей заблокували авто ТЦК