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Ще один клуб УПЛ попрощався з головним тренером
Віталій Пономарьов залишив "Рух".
"Рух", який виступає в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), попрощався з головним тренером команди Віталієм Пономарьовим.
Про це повідомляється на офіційній сторінках львівськоого клубу в соцмережах.
Пономарьов розпочав свій шлях у "Русі" в сезоні-2020/21, коли очолив команду U-19. Під його керівництвом юнаки "Руху" стали чемпіонами України у сезонах-2021/22 та 2022/23. Крім того, "рухівці" дійшли до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
У березні 2023 року він очолив головну команду "Руху". Вже за рік "жовто-чорні" показали свій найкращий результат виступів в УПЛ, посівши шосте місце й до останнього туру боровшись за потрапляння до єврокубків.
Загалом у ролі головного тренера львів'ян Пономарьов провів 77 матчів, у яких здобув 26 перемог, 30 поєдинків завершились унічию та зазнав 21 поразки.
У сезоні УПЛ-2024/25 "Рух" посів восьме місце, набравши 38 очок після 30 матчів.
За інформацією ТаТоТаке, наступним місцем роботи Пономарьова стане інший клуб УПЛ – черкаський ЛНЗ, з який 51-річний фахівець уже нібито підписав контракт на два роки.
Біля керма черкаської команди Пономарьов замінить Романа Григорчука, якого було звільнено після завершення сезону-2024/25, де ЛНЗ фінішував на 12-му місці та зберіг прописку в елітному дивізіоні.
Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).
Зазначимо, що після завершення сезону УПЛ-2024/25 відбулася низка тренерських змін. Турецький фахівець Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі", Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся", а Юрій Вернидуб залишив "Кривбас".