Генсек НАТО прокоментував українську операцію "Павутина"

Марк Рютте. / © Associated Press

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Агресорка Росія використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах — варто взяти це до уваги.

Про це Рютте заявив перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише "ЄП".

"Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", — наголосив генсек.

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Втім, Рютте відмовився оцінювати, як українська операція може вплинути на перебіг розв'язаної війни, оскільки "це не завжди корисно".

Нагадаємо, 1 червня Україна самостійно провела спецоперацію по аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

The Telegraph із посиланням на розвіддані інформує про те, що Україна пошкодила найцінніші літаки Росії — розвідники А-50, що є ключовими елементами російської системи ППО.

Експерт Defense Express Іван Киричевський наголосив, що в цій атаці важливим став удар саме по носіях ракет, якими окупанти обстрілюють і прифронтові, і тилові регіони. Стратегічна авіація РФ — інструмент стратегічного ослаблення України.

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Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 290 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ