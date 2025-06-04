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Генсек НАТО прокоментував українську операцію "Павутина"
Генсек наголосив, що уражені російські літаки атакували мирні населені пункти України.
Агресорка Росія використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах — варто взяти це до уваги.
Про це Рютте заявив перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, пише "ЄП".
"Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", — наголосив генсек.
Втім, Рютте відмовився оцінювати, як українська операція може вплинути на перебіг розв'язаної війни, оскільки "це не завжди корисно".
Нагадаємо, 1 червня Україна самостійно провела спецоперацію по аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
The Telegraph із посиланням на розвіддані інформує про те, що Україна пошкодила найцінніші літаки Росії — розвідники А-50, що є ключовими елементами російської системи ППО.
Експерт Defense Express Іван Киричевський наголосив, що в цій атаці важливим став удар саме по носіях ракет, якими окупанти обстрілюють і прифронтові, і тилові регіони. Стратегічна авіація РФ — інструмент стратегічного ослаблення України.