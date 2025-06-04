У Путіна відреагували на удар СБУ по Кримську мосту

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі заявили, мовляв, їм відомо про атаку України на Кримський міст, яка сталася 3 червня.

Про це це заявив речник президента-диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков підтвердив, що “вибух дійсно був” біля Кримського мосту. Втім, з його слів, нібито “пошкоджень немає, міст працює”.

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Ба більше, представник Путіна зухвало звинуватив Україну в атаках на “мирну інфраструктуру” РФ.

Нагадаємо, 4:44 3 червня СБУ вдарила по Кримському мосту. Операцію координував очільник органу Василь Малюк. Агенти замінували опори переправи з підводного боку. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.

Вже вдень було завдано ще одного удару по Кримському мосту. Біля переправи сталися вибухи.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук оцінив наслідки спецоперації. З його слів, здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

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Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 198 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ