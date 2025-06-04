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У Путіна відреагували на удар СБУ по Кримську мосту
У Москві заявляють, мовляв, переправу не пошкоджено.
У Кремлі заявили, мовляв, їм відомо про атаку України на Кримський міст, яка сталася 3 червня.
Про це це заявив речник президента-диктатора Дмитро Пєсков.
Пєсков підтвердив, що “вибух дійсно був” біля Кримського мосту. Втім, з його слів, нібито “пошкоджень немає, міст працює”.
Ба більше, представник Путіна зухвало звинуватив Україну в атаках на “мирну інфраструктуру” РФ.
Нагадаємо, 4:44 3 червня СБУ вдарила по Кримському мосту. Операцію координував очільник органу Василь Малюк. Агенти замінували опори переправи з підводного боку. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.
Вже вдень було завдано ще одного удару по Кримському мосту. Біля переправи сталися вибухи.
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук оцінив наслідки спецоперації. З його слів, здійснені на переправу атаки мають ускладнити для країни-агресорки логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.