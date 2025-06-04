Локшина сомен із курячим бульйоном та зеленою цибулею: рецепт нашвидкуруч / © Associated Press

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Це страва, яка зігріє, заспокоїть і не займе багато часу на приготування — ідеальний варіант для зайнятих людей, які цінують баланс смаку, користі та естетики. Рецептом поділилися на сторінці mitamo.kitchen.

Сомен — це тонка японська пшенична локшина, яку зазвичай готують швидко у киплячій воді. Вона ніжна за текстурою й ідеально підходить для легких супів. У поєднанні з насиченим, але прозорим бульйоном вона створює гармонійне блюдо, що особливо популярне в домашній японській кухні.

Інгредієнти Куряче стегно (без кістки зі шкірою) 1 шт. Вода 600 мл Світлий соєвий соус 50 мл Кулінарне саке (можна замінити сухим білим вином) 100 мл Сушені водорості ламінарії 10 г Зелена цибуля ½ пір’я Часник 1 зубчик Локшина сомен 1 порція Кунжутна олія 1 ч. л Смажене насіння кунжуту 1 ч. л Мікрозелень або проростки редиски

Приготування

У каструлю налийте воду, додайте куряче стегно, соєвий соус, саке, зубчик часнику (цілий, трохи придавлений) та водорості. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть бульйон приблизно 20 хв. Курка має стати ніжною, а бульйон — насиченим. Якщо ви хочете елегантнішу подачу — наріжте м’ясо скибочками. Для домашньої версії підійде і просто розібране м’ясо. В окремій каструлі злегка підсоленої води приготуйте локшину сомен відповідно до інструкції на упаковці (зазвичай 2–3 хв). Потім промийте під холодною водою, щоб зупинити варіння. Додайте у бульйон нарізану зелену цибулю та трохи кунжутної олії. Невелика кількість води, яку вона виділить, може трохи розбавити суп — спробуйте та додайте сіль або соєвий соус до свого смаку. У глибоку миску викладіть локшину, додайте шматочки курки, залийте гарячим бульйоном. Прикрасьте смаженим кунжутом та проростками редиски чи іншою мікрозеленню.

Спробуйте та відкрийте для себе японську домашню кухню з нової сторони.

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