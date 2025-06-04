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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч

Капуста нового врожаю дешевшає, проте на ринках вона коштує значно більше, ніж торік.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на капусту

Ціни на капусту / © Pixabay

Новий урожай капусти в Україні стрімко дешевшає: виробники пропонують її за 13-22 грн/кг ($0,31-0,53), що на 38% нижче, ніж раніше.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зниження цін пов’язують зі стабілізацією погоди після дощів і гроз, що збільшило обсяги пропозиції на ринку. Водночас підвищена вологість негативно вплинула на якість продукції, через що більшість фермерів знизили ціни.

Проте, попри здешевлення, середня вартість капусти на українських ринках лишається втричі вищою, ніж рік тому. Аналітики відзначають, що темпи реалізації продукції залишаються низькими, що стримує подальше зниження цін.

Нагадаємо, експерти пояснили, що буде з цінами на яйця в Україні.

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