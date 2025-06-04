В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч

Ціни на капусту / © Pixabay

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Новий урожай капусти в Україні стрімко дешевшає: виробники пропонують її за 13-22 грн/кг ($0,31-0,53), що на 38% нижче, ніж раніше.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зниження цін пов’язують зі стабілізацією погоди після дощів і гроз, що збільшило обсяги пропозиції на ринку. Водночас підвищена вологість негативно вплинула на якість продукції, через що більшість фермерів знизили ціни.

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Проте, попри здешевлення, середня вартість капусти на українських ринках лишається втричі вищою, ніж рік тому. Аналітики відзначають, що темпи реалізації продукції залишаються низькими, що стримує подальше зниження цін.

Нагадаємо, експерти пояснили, що буде з цінами на яйця в Україні.