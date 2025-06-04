В Украине резко изменилась цена на популярный овощ

Цены на капусту / © Pixabay

Реклама

Новый урожай капусты в Украине стремительно дешевеет: производители предлагают ее по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53), что на 38% ниже, чем раньше.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Снижение цен связывают со стабилизацией погоды после дождей и гроз, что увеличило объемы предложения на рынке. В то же время повышенная влажность негативно повлияла на качество продукции, из-за чего большинство фермеров снизили цены.

Реклама

Однако, несмотря на удешевление, средняя стоимость капусты на украинских рынках остается втрое выше, чем год назад. Аналитики отмечают, что темпы реализации продукции остаются низкими, что сдерживает дальнейшее снижение цен.

Напомним, эксперты объяснили, что будет с ценами на яйца в Украине.