Первая черешня в Украине: цены вдвое выше, чем в прошлом году

Цены на черешню / © pixabay.com

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На украинском рынке появились первые оптовые партии местной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки, сезон стартовал вовремя, однако качество ягод пока оставляет желать лучшего.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Украинские садоводы начали реализацию черешни нового сезона, несмотря на весенние заморозки и сложные погодные условия. По состоянию на конец мая ягода уже представлена на оптовом рынке по цене 100–200 грн/кг ($2,41–4,82) в зависимости от сорта и объема партии. При этом качество плодов в основном оценивают как невысокое.

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Для сравнения, цены на импортную черешню, которая имеет более высокие стандарты качества, сейчас достигают 400–850 грн/кг ($9,70–20,70).

На рынке сейчас преобладают ранние сорта черешни, которые традиционно пользуются меньшим спросом из-за мелкого калибра. Однако с появлением ягод большего размера фермеры готовятся снижать цены на ранние сорта, чтобы стимулировать сбыт.

В прошлом году первые поставки черешни на внутренний рынок также начались в конце мая, но тогда стартовая цена составляла от 50 грн/кг ($1,20), что вдвое дешевле нынешних показателей.

Напомним, любимый продукт украинцев стремительно дорожает.

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