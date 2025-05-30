Перша черешня в Україні: ціни вдвічі вищі, ніж торік

Ціни на черешню / © pixabay.com

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На українському ринку з’явилися перші гуртові партії місцевої черешні нового врожаю. Попри весняні заморозки, сезон стартував вчасно, проте якість ягід наразі не найкраща.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Українські садівники почали реалізацію черешні нового сезону попри весняні заморозки та складні погодні умови. Станом на кінець травня ягода вже представлена на гуртовому ринку за ціною 100–200 грн/кг ($2,41–4,82) залежно від сорту й обсягу партії. Водночас якість плодів здебільшого оцінюють як невисоку.

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Для порівняння, ціни на імпортну черешню, що має вищі стандарти якості, нині сягають 400–850 грн/кг ($9,70–20,70).

На ринку наразі переважають ранні сорти черешні, які традиційно мають менший попит через дрібний калібр. Проте з появою ягід більшого розміру фермери готуються знижувати ціни на ранні сорти, щоб стимулювати збут.

Торік перші постачання черешні на внутрішній ринок також почалися наприкінці травня, але тоді стартова ціна становила від 50 грн/кг ($1,20), що вдвічі дешевше за нинішні показники.

Нагадаємо, улюблений продукт українців стрімко дорожчає.

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