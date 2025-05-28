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ТСН у соціальних мережах

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Улюблений продукт українців стрімко дорожчає — чому зростають ціни

У травні з’явилося більше молодої картоплі як на ринках, так і у магазинах, проте ціни не опускаються.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Улюблений продукт українців стрімко дорожчає — чому зростають ціни

В Україні зростають ціни на популярний овоч / © Associated Press

В Україні зростають ціни на молоду картоплю. В українських супермаркетах продукт коштує від 69,90 до 93,00 грн/кг.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Станом на кінець травня середня ціна на картоплю становить 84,30 грн/кг, що вдвічі перевищує квітневу вартість.

Ціни на картоплю від осені 2024 року вражають своїми рекордними значеннями. Попри початок сезону ціни на молоду картоплю зростають.

Так, у травні в українських супермаркетах почало з’являтися більше пропозицій молодої картоплі. Проте попри розширення вибору продукції один із найбільш популярних і улюблених в Україні овочів не дешевшає.

Молода картопля дорожчає / © pixabay.com

Молода картопля дорожчає / © pixabay.com

Ціни на молоду картоплю у магазинах

  • Metro — 69,90 грн/кг;

  • Novus — 89,99 грн/кг;

  • Megamarket — 93,00 грн/кг.

Середня ціна на молоду картоплю у травні становить 84,30 грн/кг, тоді як у квітні кілограм коштував 42,60 грн/кг. Відповідно, за місяць молода картопля здорожчала удвічі.

Нагадаємо, черешня в Україні - на вагу золота. Про рекордні ціни йшлося раніше.

За інформацією аналітиків, торік у цей період ягода коштувала 135 грн за кілограм, 2020-го — 60 грн, 2019-го — 35 грн.

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