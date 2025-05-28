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Улюблений продукт українців стрімко дорожчає — чому зростають ціни
У травні з’явилося більше молодої картоплі як на ринках, так і у магазинах, проте ціни не опускаються.
В Україні зростають ціни на молоду картоплю. В українських супермаркетах продукт коштує від 69,90 до 93,00 грн/кг.
Про це свідчать дані Мінфіну.
Станом на кінець травня середня ціна на картоплю становить 84,30 грн/кг, що вдвічі перевищує квітневу вартість.
Ціни на картоплю від осені 2024 року вражають своїми рекордними значеннями. Попри початок сезону ціни на молоду картоплю зростають.
Так, у травні в українських супермаркетах почало з’являтися більше пропозицій молодої картоплі. Проте попри розширення вибору продукції один із найбільш популярних і улюблених в Україні овочів не дешевшає.
Ціни на молоду картоплю у магазинах
Metro — 69,90 грн/кг;
Novus — 89,99 грн/кг;
Megamarket — 93,00 грн/кг.
Середня ціна на молоду картоплю у травні становить 84,30 грн/кг, тоді як у квітні кілограм коштував 42,60 грн/кг. Відповідно, за місяць молода картопля здорожчала удвічі.
Нагадаємо, черешня в Україні - на вагу золота. Про рекордні ціни йшлося раніше.
За інформацією аналітиків, торік у цей період ягода коштувала 135 грн за кілограм, 2020-го — 60 грн, 2019-го — 35 грн.
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