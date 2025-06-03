Эксперты объяснили, что будет с ценами на яйца в Украине

Яйцо / © Pixabay

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В Украине цены на яйцавременно снизились, но эксперты предупреждают — это не гарантия стабильности. В дальнейшем стоимость может снова вырасти, и вот почему.

Об этом пишет Фокус.

По данным Госстата, в 2025 году яйца подорожали на 74,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в пределах последнего месяца цены пошли вниз — в мае стоимость десятка снизилась на 2,5%. Если в апреле десяток яиц стоил до 76,40 грн, то в начале июня в некоторых сетях их можно приобрести уже за 45 грн.

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Сколько стоят яйца сейчас

По состоянию на 2 июня ситуация на рынке выглядит так:

Fozzyshop , «Копейка» и «Таврия В» (Одесса) — от 44,90 грн/десяток;

АТБ — 63,40 грн;

Сильпо — от 56,99 грн;

Фора — минимальная цена 44,30 грн;

Рукавичка (Львов) — до 90,90 грн.

По данным Минфина, средняя цена на яйца марки «Квочка» 30 мая составила 67,90 грн за десяток (на 5,9 грн меньше, чем месяцем ранее). Яйца «Ясенсвит» стоят 71,40 грн, что почти не отличается от апрельской цены.

Почему цены колеблются

Как объясняет аналитик УКАБ Максим Гопка, основная причина снижения цен — постепенное увеличение предложения. В январе-апреле 2025 года в Украине произвели 3,61 млрд яиц — всего на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Гопки, это незначительное уменьшение связано с нестабильными температурами в мае. Летом предложение, вероятно, останется на уровне 2024 года.

Цены на яйца также сильно зависят от стоимости кормов — зерновых и масличных культур. Погодные условия, урожайность и стабильность аграрного сектора в целом будут ключевыми факторами для формирования цен в ближайшие месяцы.

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Что с курицей

Ситуация с куриным мясом также стабильна: за первые 4 месяца 2025 года на убой было реализовано 458,1 тыс. тонн сельскохозяйственных животных — почти столько же, как и в прошлом году (460,2 тыс. тонн).

Однако затраты на производство выросли, что заставило производителей повышать цены. Исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко подтверждает, что себестоимость продукции остается высокой, а потому говорить о существенном удешевлении преждевременно.

Что будет дальше

По словам Карпенко, в дальнейшем цены на яйца зависят от нескольких факторов:

объемов экспорта , которые могут влиять на баланс внутреннего рынка;

активности домохозяйств , которые летом традиционно увеличивают собственное производство яиц;

общей ситуации в агросекторе и влияния войны, что затрудняет планирование и прогнозирование.

Итак, хоть сейчас и можно немного сэкономить на яйцах, в долгосрочной перспективе цены остаются непредсказуемыми.

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