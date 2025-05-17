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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине снова подорожал популярный овощ: в чем причина

В целом цены на корнеплоды уже на 36% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Столовая свекла

Столовая свекла / © pixabay.com

На этой неделе в Украине зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю столовую свеклу.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным, активность на рынке существенно возросла — как среди оптовиков, так и розничных сетей, что привело к росту цен.

Фермеры отмечают, что из-за сезонного сокращения запасов, в частности качественной продукции, формируется фактический дефицит, стимулирующий повышение стоимости. В результате производители получили возможность просмотреть отпускные цены.

На сегодняшний день реализация прошлогодней свеклы ведется по 25–33 грн/кг ($1,04–1,26/кг), что в среднем на 10% дороже недели назад.

По словам игроков рынка, очередное повышение связано с активизацией закупок со стороны оптовых компаний и розничных сетей, а также почти полным исчерпанием запасов качественной свеклы в хозяйствах.

Большинство участников рынка считают, что положительная ценовая динамика сохранится и дальше, особенно до появления нового урожая.

Напомним, по словам владельца сельскохозяйственного общества «Энограй» Руслана Голуба, весенняя непогода в Украине повлечет за собой повышение цен на овощи и фрукты по меньшей мере на 30%, и импорт не сможет компенсировать это подорожание.

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