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В Україні знову подорожчав популярний овоч: в чому причина
Загалом ціни на коренеплоди вже на 36% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.
Цього тижня в Україні зафіксовано чергове зростання цін на торішні столові буряки.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Згідно з даними, активність на ринку суттєво зросла — як серед оптовиків, так і роздрібних мереж, що призвело до зростання цін.
Фермери відзначають, що через сезонне скорочення запасів, зокрема якісної продукції, формується фактичний дефіцит, який стимулює підвищення вартості. У результаті виробники отримали можливість переглянути відпускні ціни.
На сьогоднішній день реалізація торішніх буряків ведеться по 25–33 грн/кг ($1,04–1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тиждень тому.
За словами гравців ринку, чергове підвищення пов’язане з активізацією закупівель з боку гуртових компаній та роздрібних мереж, а також із майже повним вичерпанням запасів якісних буряків у господарствах.
Більшість учасників ринку вважають, що позитивна цінова динаміка збережеться і надалі, особливо до появи нового врожаю.
Нагадаємо, за словами власника сільськогосподарського товариства «Енограй» Руслана Голуба, весняна негода в Україні спричинить підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.