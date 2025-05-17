В Україні знову подорожчав популярний овоч: в чому причина

Столові буряки / © pixabay.com

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Цього тижня в Україні зафіксовано чергове зростання цін на торішні столові буряки.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними, активність на ринку суттєво зросла — як серед оптовиків, так і роздрібних мереж, що призвело до зростання цін.

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Фермери відзначають, що через сезонне скорочення запасів, зокрема якісної продукції, формується фактичний дефіцит, який стимулює підвищення вартості. У результаті виробники отримали можливість переглянути відпускні ціни.

На сьогоднішній день реалізація торішніх буряків ведеться по 25–33 грн/кг ($1,04–1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тиждень тому.

За словами гравців ринку, чергове підвищення пов’язане з активізацією закупівель з боку гуртових компаній та роздрібних мереж, а також із майже повним вичерпанням запасів якісних буряків у господарствах.

Більшість учасників ринку вважають, що позитивна цінова динаміка збережеться і надалі, особливо до появи нового врожаю.

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Нагадаємо, за словами власника сільськогосподарського товариства «Енограй» Руслана Голуба, весняна негода в Україні спричинить підвищення цін на овочі та фрукти щонайменше на 30%, і імпорт не зможе компенсувати це подорожчання.