Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Переговори між українською та російською сторонами у Стамбулі стали кульмінацією ретельно спланованої дипломатичної гри лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Про це пише The Wall Street Journal.

З посиланням на європейських чиновників у виданні стверджують, що союзники України порадили президенту Володимиру Зеленському після його суперечки в Білому домі беззастережно прийняти вимоги Трампа, включаючи заклик до припинення вогню.

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«Чотири лідери провели кілька телефонних розмов із Зеленським, перш ніж відвідати його в Києві минулого тижня, де вони навчили його, як реагувати на непередбачуваний підхід Трампа до посередництва в укладенні мирної угоди. Потім група спонтанно зателефонувала Трампу на мобільний телефон, щоб повідомити йому, що Зеленський повністю прийняв його пропозиції щодо припинення вогню», — йдеться у публікації.

Після цього було висунуто ультиматум Путіну: або він погоджується на припинення вогню, або зіткнеться із санкціями проти життєво важливого експорту нафти та газу з Росії.

Європейські дипломати кажуть, що така рішучість союзників України стала можливою завдяки зміні уряду в Німеччині, де новий канцлер Фрідріх Мерц тепер готовий погодитися на жорсткіші санкції проти Москви.

Заскочений у глухий кут дипломатичним наступом, Путін запропонував провести мирний саміт у Стамбулі, на якому він потім відмовився бути присутнім, натомість відправивши туди другорядних представників без широкого мандату на переговори.

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Переговори в Стамбулі стали пасткою для Путіна

За словами європейських чиновників, ініціатива ЄС, була розроблена для того, щоб переконати Трампа, що Путін відмовляється від його посередництва.

У виданні називають це значним успіхом як для Зеленського, так і для його європейських колег, які довго намагалися спростувати критику Трампа щодо того, що вони роблять недостатньо для припинення найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни.

«Це дозволило Європі нарешті стати партією миру», — сказав Іван Крастєв, науковий співробітник Інституту гуманітарних наук у Відні, який кілька разів зустрічався з російським президентом.

За словами Крастева, тепер на Путіна лежить обов’язок пояснити Трампу, чому він відмовляється від його ініціативи щодо припинення вогню, незважаючи на пропозицію Зеленського та його європейських прихильників, а також лідерів таких країн, як Туреччина та Бразилія.

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Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не реагує на вимоги Сполучених Штатів.

Разом із президентом Зеленським, прем’єрами Великої Британії Кіром Стармером та Польщі Дональдом Туском, а також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом французький лідер намагався телефоном це донести до Трампа.