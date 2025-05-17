Ердоган сказав, як має завершитися війна в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що війна Росії проти України має завершитися переговорами. Військовим шляхом це неможливо.

Про це пише Hurriyet.

“Якщо подивитися на лідерів з активною позицією, то Путін є важливим провідним гравцем. Трамп також є головним актором. Зеленський перебуває в такій самій ситуації. Ми зателефонували їм усім”, — зазначив Ердоган.

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Він наголосив: зустріч делегацій наших двох країн у Стамбулі надзвичайно важлива для припинення війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, та встановлення миру в регіоні. Туреччина, додає він, докладає наполегливих зусиль для завершення війни від самого початку.

“Цей саміт був запланований як важливий крок, який зрештою відкриє двері до миру завдяки нашим зусиллям. Як Туреччина, ми прагнемо справедливого та тривалого миру. Ми не просто кажемо «припинити війну», ми також пропонуємо методи, готуємо ґрунт і закликаємо до цього”, — зазначив президент Туреччини.

За словами Ердогана, перш за все, щоб війна закінчилася, потрібно замовкнути, а дипломатія повинна заговорити.

“Мирні переговори мають розпочатися, і цю можливість не можна втратити. Неможливо, щоб ця війна завершилася конфліктами та зброєю. Наше найбільше бажання — отримати остаточний результат мирних переговорів. Тому ми рішуче налаштовані продовжувати нашу посередницьку роль, щоб покласти край цій війні. Ми докладемо всіх зусиль, щоб канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами продовжувалися”, — завершив він.

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Як Туреччина оцінює результат переговорів

У CNN написали, що під час переговорів у Стамбулі Туреччина запропонувала масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000×1000» після того, як дискусія між Україною та Росією «зайшла в глухий кут». Турецький чиновник вважає, що переговори пройшли «більш позитивно, ніж очікувалося», оскільки обидві сторони уникали «звинувачувальних формулювань».

«У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії — дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вирушила до отримання схвалення на це», — заявив чиновник.

Водночас він зазначив, що «росіянам, схоже, потрібно було консультуватися менше, ніж українцям».

Нагадаємо, Ердоган розповів про "життєво важливу роль" Туреччини у забезпеченні стабільності Європи.

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