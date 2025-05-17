Ердоган розповів про "життєво важливу роль"  Туреччини у забезпеченні стабільності Європи

Реджеп Тайіп Ердоган / © Associated Press

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після повернення з саміту Європейського політичного співтовариства в Тирані заявив про наміри зміцнити стратегічне партнерство зі США, продовжити боротьбу з тероризмом і сприяти стабілізації ситуації в Україні, Газі та Сирії.

Про це пише турецьке видання Hurriyet.

Ердоган наголосив, що Туреччина має життєво важливу роль у забезпеченні стабільності Європи та регіону загалом. Він окремо підкреслив значення співпраці зі США: «Ми маємо спільні інтереси зі Сполученими Штатами… Партнерство Туреччини та США має життєво важливе значення для встановлення стабільності у нашому регіоні та у світі».

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Зокрема, президент позитивно оцінив схвалення продажу США ракет класу «повітря-повітря» на понад 300 мільйонів доларів, заявивши, що це може означати поступове згортання обмежень CAATSA.

Важливою темою стали й зусилля Туреччини щодо врегулювання конфліктів — як в Україні, так і на Близькому Сході.

«Ми розраховуємо на підтримку США, ЄС, Росії та України для встановлення миру», — зазначив Ердоган.

Щодо внутрішньої політики, президент заявив про початок «нової ери без терору». За його словами, терористичні організації втрачають контроль над регіонами, де базувались десятиліттями.

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«Ми розриваємо кайдани, що стримували розвиток нашої країни. Повне роззброєння — наш пріоритет», — підкреслив президент.

Торкнувшись ситуації в секторі Газа, Ердоган закликав міжнародну спільноту зупинити ізраїльську агресію. Він підтвердив, що Туреччина надає гуманітарну допомогу та готова бути посередником у мирному врегулюванні.

Нагадаємо, український та турецький президенти Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган 16 травня відвідали Албанію, міста Тиран, де приєдналися до саміту Європейської політичної спільноти.