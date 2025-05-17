Эрдоган рассказал о "жизненно важной роли" Турции в обеспечении стабильности Европы

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявил о намерениях укрепить стратегическое партнерство с США, продолжить борьбу с терроризмом и содействовать стабилизации ситуации в Украине, Газе и Сирии.

Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

Эрдоган подчеркнул, что Турция играет жизненно важную роль в обеспечении стабильности Европы и региона в целом. Он особо подчеркнул значение сотрудничества с США: «У нас есть общие интересы с Соединенными Штатами… Партнерство Турции и США имеет жизненно важное значение для установления стабильности в нашем регионе и мире».

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В частности, президент положительно оценил одобрение продажи США ракет класса «воздух-воздух» более чем на 300 миллионов долларов, заявив, что это может означать постепенное сворачивание ограничений CAATSA.

Важной темой стали и усилия Турции по урегулированию конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

«Мы рассчитываем на поддержку США, ЕС, России и Украины для установления мира», — отметил Эрдоган.

Относительно внутренней политики президент заявил о начале «новой эры без террора». По его словам, террористические организации теряют контроль над регионами, где базировались десятилетиями.

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«Мы разрываем оковы, сдерживавшие развитие нашей страны. Полное разоружение — наш приоритет», — подчеркнул президент.

Коснувшись ситуации в секторе Газа, Эрдоган призвал международное сообщество остановить израильскую агрессию. Он подтвердил, что Турция оказывает гуманитарную помощь и готова посредничать в мирном урегулировании.

Напомним, украинский и турецкий президенты Владимир Зеленский и Реджеп Таип Эрдоган 16 мая посетили Албанию, город Тиран, где присоединились к саммиту Европейского политического сообщества.