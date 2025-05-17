Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин одобрил изменения в командовании российских Вооруженных Сил, включая нового главнокомандующего Сухопутными войсками России.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны России назначило вместо Салюкова главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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«Кремль, вероятно, назначает Мордвичева для распространения позиционной тактики ведения войны и оперативных концепций для усиления незначительного продвижения — основной тактики, которую российские войска использовали на Авдеевско-Покровском направлении — по всем Сухопутным войскам России. А именно — использование изнурительных пехотных штурмов», — заключают эксперты ISW.

Напомним, Путин назначил генерала Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России, уволив его с должности командующего Сухопутными войсками.

Новым главой Сухопутных войск РФ назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он руководил штурмом Мариуполя весной 2022 года. СБУ утверждает, что он участвовал в планировании захвата города и штурма «Азовстали», где находились военные и гражданские жители. В Украине Мордвичев объявлен в розыск.