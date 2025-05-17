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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Мода на ревень: три блюда из весеннего овоща

Ревень — растение очень интересное. Сегодня оно переживает период возрождения популярности, что очень радует.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ревень – это в первую очередь вкусно

Ревень — это в первую очередь вкусно / © Pixabay

Ревень — это сочный овощ. Сезон ревеня короткий, всего несколько месяцев, поэтому очень важно не упустить момент. В пищу используют сами стебли растения. Их цвет варьируется от малинового до светло-зеленого.

Пироги, джем, салат, соус к мясу и даже борщ — все это можно приготовить из ревеня, а затем с большой пользой съесть.

Предлагаем рецепты из ревеня, которые не оставят равнодушными никого.

Йогуртовый кекс с ревенем

Кекс нежный, мягкий и сочный. Готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

  • 3 яйца

  • 150 г густого йогурта

  • 165 г сахара

  • 165 г сливочного масла

  • 265 г муки

  • 1 чайная ложка разрыхлителя

  • 1 чайная ложка ванильного сахара

  • 300 г ревеня, порезанного на кусочки

  • щепотка соли

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Приготовление:

  • Масло, сахар, ванильный сахар и соль взбить несколько минут

  • Добавить по одному яйцу, продолжая взбивать

  • Добавить йогурт и размешать на низких оборотах

  • Смешать муку и разрыхлитель, вмешать миксером до однородности

  • Осторожно вмешать ревень и выложить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой

  • Выпекать при температуре 180 градусов 1 час

Джем с ревенем и бананом

Ингредиенты:

  • 800 г ревеня

  • 1 кг сахара

  • 2 банана

  • сок половинки лимона

Приготовление:

  • Ревень нарезать кубиками

  • Банан также порезать или размять вилкой

  • Смешать с сахаром и лимонным соком, поставить на огонь и варить 10-15 минут

Клубничный компот с ревенем

Этот простой компот является идеальным способом использовать спелые ягоды и ревень. Только 25 минут, а полезный и вкусный напиток будет освежать вас еще несколько дней.

Поскольку клубника — плохо хранящийся нежный фрукт, нужно соблюдать определенные правила. К примеру, промыть (не замачивать) ягоды следует непосредственно перед использованием.

Ингредиенты:

  • Клубника 500 г

  • Ревень 200 г

  • Сахар 130 г

  • Вода 3 литра

Раньше мы писали, как замариновать редис. Рецепт читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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