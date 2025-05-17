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Мода на ревень: три блюда из весеннего овоща
Ревень — растение очень интересное. Сегодня оно переживает период возрождения популярности, что очень радует.
Ревень — это сочный овощ. Сезон ревеня короткий, всего несколько месяцев, поэтому очень важно не упустить момент. В пищу используют сами стебли растения. Их цвет варьируется от малинового до светло-зеленого.
Пироги, джем, салат, соус к мясу и даже борщ — все это можно приготовить из ревеня, а затем с большой пользой съесть.
Предлагаем рецепты из ревеня, которые не оставят равнодушными никого.
Йогуртовый кекс с ревенем
Кекс нежный, мягкий и сочный. Готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
3 яйца
150 г густого йогурта
165 г сахара
165 г сливочного масла
265 г муки
1 чайная ложка разрыхлителя
1 чайная ложка ванильного сахара
300 г ревеня, порезанного на кусочки
щепотка соли
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Приготовление:
Масло, сахар, ванильный сахар и соль взбить несколько минут
Добавить по одному яйцу, продолжая взбивать
Добавить йогурт и размешать на низких оборотах
Смешать муку и разрыхлитель, вмешать миксером до однородности
Осторожно вмешать ревень и выложить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой
Выпекать при температуре 180 градусов 1 час
Джем с ревенем и бананом
Ингредиенты:
800 г ревеня
1 кг сахара
2 банана
сок половинки лимона
Приготовление:
Ревень нарезать кубиками
Банан также порезать или размять вилкой
Смешать с сахаром и лимонным соком, поставить на огонь и варить 10-15 минут
Клубничный компот с ревенем
Этот простой компот является идеальным способом использовать спелые ягоды и ревень. Только 25 минут, а полезный и вкусный напиток будет освежать вас еще несколько дней.
Поскольку клубника — плохо хранящийся нежный фрукт, нужно соблюдать определенные правила. К примеру, промыть (не замачивать) ягоды следует непосредственно перед использованием.
Ингредиенты:
Клубника 500 г
Ревень 200 г
Сахар 130 г
Вода 3 литра
Раньше мы писали, как замариновать редис. Рецепт читайте в новости.