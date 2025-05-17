Мода на ревень: три блюда из весеннего овоща

Ревень — это в первую очередь вкусно / © Pixabay

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Ревень — это сочный овощ. Сезон ревеня короткий, всего несколько месяцев, поэтому очень важно не упустить момент. В пищу используют сами стебли растения. Их цвет варьируется от малинового до светло-зеленого.

Пироги, джем, салат, соус к мясу и даже борщ — все это можно приготовить из ревеня, а затем с большой пользой съесть.

Предлагаем рецепты из ревеня, которые не оставят равнодушными никого.

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Йогуртовый кекс с ревенем

Кекс нежный, мягкий и сочный. Готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты:

3 яйца

150 г густого йогурта

165 г сахара

165 г сливочного масла

265 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1 чайная ложка ванильного сахара

300 г ревеня, порезанного на кусочки

щепотка соли

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Приготовление:

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Масло, сахар, ванильный сахар и соль взбить несколько минут

Добавить по одному яйцу, продолжая взбивать

Добавить йогурт и размешать на низких оборотах

Смешать муку и разрыхлитель, вмешать миксером до однородности

Осторожно вмешать ревень и выложить тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой

Выпекать при температуре 180 градусов 1 час

Джем с ревенем и бананом

Ингредиенты:

800 г ревеня

1 кг сахара

2 банана

сок половинки лимона

Приготовление:

Ревень нарезать кубиками

Банан также порезать или размять вилкой

Смешать с сахаром и лимонным соком, поставить на огонь и варить 10-15 минут

Клубничный компот с ревенем

Этот простой компот является идеальным способом использовать спелые ягоды и ревень. Только 25 минут, а полезный и вкусный напиток будет освежать вас еще несколько дней.

Поскольку клубника — плохо хранящийся нежный фрукт, нужно соблюдать определенные правила. К примеру, промыть (не замачивать) ягоды следует непосредственно перед использованием.

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Ингредиенты:

Клубника 500 г

Ревень 200 г

Сахар 130 г

Вода 3 литра

Раньше мы писали, как замариновать редис. Рецепт читайте в новости.