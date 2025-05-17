Мода на ревінь: три страви із весняного овочу

Ревінь — це в першу чергу смачно / © Pixabay

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Ревінь — це соковитий овоч. Сезон ревеню короткий, всього декілька місяців, тож дуже важливо не пропустити момент. В їжу використовують самі стебла рослини. Їхній колір варіюється від малинового до світло-зеленого.

Пироги, джем, салат, соус до мʼяса і навіть борщ — усе це можна приготувати з ревеню, а потім — з великою користю з’їсти.

Пропонуємо рецепти із ревеню, які не залишать байдужими нікого.

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Йогуртовий кекс з ревенем

Кекс ніжний, м’який та соковитий. Готується дуже просто та швидко.

Інгредієнти:

3 яйця

150 г густого йогурту

165 г цукру

165 г вершкового масла

265 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка ванільного цукру

300 г ревеню, порізаного на шматочки

дрібка солі

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Приготування:

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Масло, цукор, ванільний цукор та сіль збити декілька хвилин.

Додати по одному яйця, продовжуючи збивати

Додати йогурт, та розмішати на низьких обертах

Змішати борошно та розпушувач, вмішати міксером до однорідності

Обережно вмішати ревінь і викласти тісто у форму, застелену пергаментним папером

Випікати при температурі 180ᵒС 1 годину

Джем з ревенем та бананом

Інгредієнти:

800 г ревеню

1 кг цукру

2 банани

сік половинки лимона

Приготування:

Ревінь нарізати кубиками

Банан також порізати або розім’яти виделкою

Змішати з цукром та лимонним соком, поставити на вогонь і варити 10-15 хвилин

Полуничний компот з ревенем

Цей простий компот є ідеальним способом використати стиглі ягоди та ревінь. Лише 25 хвилин, а корисний та смачний напій буде освіжати вас ще кілька днів.

Оскільки полуниця — ніжний фрукт, який погано зберігається, треба дотримуватись певних правил. Наприклад, промити (не замочувати) ягоди варто безпосередньо перед використанням.

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Інгредієнти:

Полуниця 500 г

Ревінь 200 г

Цукор 130 г

Вода 3 літри

Раніше ми писали, як замаринувати редиску. Рецепт читайте у новині.