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За три дні ДТЕК повернув світло 57 тисячам родин після ворожих обстрілів
За три доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 57 тисяч родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що три дні енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання.
Зокрема, на Донеччині їм вдалося повернути світло у 32,8 тисяч осель місцевих мешканців.
Водночас на Дніпропетровщині з 14 по 16 травня енергетики відновили електропостачання 16,6 тисяч домівок жителів області. Ще для 8,1 тисяч осель, знеструмлених через обстріли, повернули електрику на Київщині.
Попри небезпеку ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.
Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.