Эрдоган сказал, как должна завершиться война в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что война России против Украины должна завершиться переговорами. Военным путем это невозможно.

Об этом пишет Hurriyet.

"Если посмотреть на лидеров с активной позицией, то Путин является важным ведущим игроком. Трамп также является главным актером. Зеленский находится в такой же ситуации. Мы позвонили по телефону им всем", - отметил Эрдоган.

Реклама

Он отметил, что встреча делегаций наших двух стран в Стамбуле чрезвычайно важна для прекращения войны, которая началась 24 февраля 2022 года, и установления мира в регионе. Турция, добавляет он, прилагает упорные усилия для завершения войны с самого начала.

"Этот саммит был запланирован как важный шаг, который в конце концов откроет двери в мир благодаря нашим усилиям. Как Турция, мы стремимся к справедливому и длительному миру. Мы не просто говорим "прекратить войну", мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому", - отметил президент Турции.

По словам Эрдогана, прежде всего, чтобы война закончилась, нужно умолкнуть, а дипломатия должна заговорить.

"Мирные переговоры должны начаться, и эту возможность нельзя потерять. Невозможно, чтобы эта война завершилась конфликтами и оружием. Наше наибольшее желание - получить окончательный результат мирных переговоров. Поэтому мы решительно настроены продолжать нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия, чтобы каналы диалоги продолжались», - заключил он.

Реклама

Как Турция оценивает результат переговоров

В CNN написали , что во время переговоров в Стамбуле Турция предложила масштабный обмен военнопленными по формуле «1000×1000» после того, как дискуссия между Украиной и Россией «зашла в тупик». Турецкий чиновник считает, что переговоры прошли «более положительно формулировок».

«В тот момент, когда казалось, что ситуация безысходна, мы предложили обмен пленными, включающий три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона отправилась к получению одобрения на это», - заявил чиновник.

В то же время, он отметил, что «россиянам, похоже, нужно было консультироваться меньше, чем украинцам».

Напомним, Эрдоган рассказал о "жизненно важной роли" Турции в обеспечении стабильности Европы.

Реклама