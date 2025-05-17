Українці мають сплатити податки за своє житло: які терміни

Українці мають заплатити податки за свої квартири / © Pixabay

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Українцям до 1 липня 2025 року надішлють квитанції з повідомленням про необхідність сплатити податок на нерухомість. Платню треба здійснити власниками великих квартир і будинків.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Розмір податку визначається місцевою радою, і саме до місцевого бюджету він і перераховується. Згідно з Податковим кодексом, існує гранична ставка — вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої на січень попереднього року.

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У багатьох містах встановлено саме максимальну ставку. Сплачувати треба за «зайві» квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла.

«Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його площу, ставки і надані фізичним особам пільги зі сплати податку», — йдеться в повідомленні Державної податкової служби в одній з областей.

Загальна площа житла враховується для розрахунку податків, а не тільки житлова площа. Крім того, якщо квартира належить кільком власникам (наприклад, подружжю), то податкова норма застосовується до кожного з них індивідуально. Наприклад, якщо загальна площа квартири становить 100 квадратних метрів, але її розділено порівну між чоловіком і дружиною, вони оподатковуватимуться тільки в разі, якщо їхня частка перевищує встановлену норму (наприклад, 60 квадратних метрів на кожного).

Звільнені від податку на нерухомість власники житла чи будинків меншої зазначеної площі, а також ті громадяни, житло яких було зруйноване або виявилося непридатним для проживання внаслідок воєнних дій чи перебуває зараз на території активних воєнних дій чи тимчасово окупованої території.

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Раніше повідомлялося, що від 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Усі деталі про це читайте у матеріалі.