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Сколько самолетов потеряла РФ после атаки СБУ: обновлены данные Генштаба
Потери России в авиации после операции "Паутина", как утверждают аналитики, необратимы.
СБУ нанесла массированную атаку на аэродромы РФ, поразив стратегические бомбардировщики Общие потери российских войск составили 41 военный самолет.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, которая потребовала определенного времени, сообщаем, что общие потери окупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - отметили в сообщении.
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