ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Сколько самолетов потеряла РФ после атаки СБУ: обновлены данные Генштаба

Потери России в авиации после операции "Паутина", как утверждают аналитики, необратимы.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

СБУ нанесла массированную атаку на аэродромы РФ, поразив стратегические бомбардировщики Общие потери российских войск составили 41 военный самолет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, которая потребовала определенного времени, сообщаем, что общие потери окупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", - отметили в сообщении.

Дополняется…

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie