Скільки літаків втратила РФ після атаки СБУ: оновлені дані Генштабу

Атака на Росію / © ТСН.ua

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СБУ завдала масованої атаки на аеродроми РФ, уразивши стратегічні бомбардувальники. Загальні втрати російських військ склали 41 військовий літак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, що потребувало певного часу, повідомляємо, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден», — зазначили у повідомленні.

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Що відомо про операцію «Павутина»: коротко

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

Як зазначили експерти, удари українських FPV-дронів по російській стратегічній авіації — це не лише унікальна операція, яка була реалізована вперше в історії, що призвела до втрати третини російських носіїв далекобійних крилатих ракет, це ще й колосальні збитки для ворога. У СБУ вже порахували, що операція «Павутина» — це про 7 млрд збитків для РФ.

Російський диктатор Володимир Путін нібито, отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі реального часу. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Коментуючи можливу відповідь Москви, Пєсков «запропонував дочекатися результатів слідства».