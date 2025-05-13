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- Війна
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Втрати Росії станом на 13 травня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили чимало техніки. Зокрема, 62 артсистеми.
Станом на ранок 13 травня ЗСУ знищили 968 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ у війні:
особового складу ‒ близько 968 130 (+1070) осіб,
танків ‒ 10802 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22487 (+14) од,
артилерійських систем – 27780 (+62) од,
РСЗВ – 1381 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1162 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35778 (+100),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48256 (+138) од,
спеціальна техніка ‒ 3884 (+0).
Як повідомлялося, Росія компенсувала втрати сучасних бойових літаків. Йдеться про Су-30СМ, Су-35, Су-34.