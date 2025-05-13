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Потери России на 13 мая: Генштаб обновил данные
Оккпанты потеряли немало техники. В частности, 62 артсистемы.
По состоянию на утро 13 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ в войне:
личного состава – около 968 130 (+1070) человек,
танков ‒ 10802 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22487 (+14) ед,
артиллерийских систем – 27780 (+62) ед,
РСЗО – 1381 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,
самолетов – 372 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 35778 (+100),
крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 48256 (+138) ед,
специальная техника – 3884 (+0).
Как сообщалось, Россия компенсировала потери боевых самолетов. Речь идет о Су-30СМ, Су-35, Су-34.