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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 13 мая: Генштаб обновил данные

Оккпанты потеряли немало техники. В частности, 62 артсистемы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ составили более 968 тыс. человек.

Потери РФ составили более 968 тыс. человек. / © Associated Press

По состоянию на утро 13 мая ВСУ уничтожили 968 130 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ в войне:

  • личного состава – около 968 130 (+1070) человек,

  • танков ‒ 10802 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22487 (+14) ед,

  • артиллерийских систем – 27780 (+62) ед,

  • РСЗО – 1381 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1162 (+0) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 35778 (+100),

  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 48256 (+138) ед,

  • специальная техника – 3884 (+0).

Как сообщалось, Россия компенсировала потери боевых самолетов. Речь идет о Су-30СМ, Су-35, Су-34.

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