Експерти пояснили, що буде з цінами на яйця в Україні

Яйце / © Pixabay

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В Україні ціни на яйця тимчасово знизилися, але експерти попереджають — це не гарантія стабільності. Надалі вартість може знову зрости, і ось чому.

Про це пише Фокус.

За даними Держстату, у 2025 році яйця подорожчали на 74,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас у межах останнього місяця ціни пішли вниз — у травні вартість десятка знизилася на 2,5%. Якщо у квітні десяток яєць коштував до 76,40 грн, то на початку червня у деяких мережах їх можна придбати вже за 45 грн.

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Скільки коштують яйця зараз

Станом на 2 червня ситуація на ринку виглядає так:

Fozzyshop , «Копійка» та «Таврія В» (Одеса) — від 44,90 грн/десяток;

АТБ — 63,40 грн;

Сільпо — від 56,99 грн;

Фора — мінімальна ціна 44,30 грн;

Рукавичка (Львів) — до 90,90 грн.

За даними Мінфіну, середня ціна на яйця марки «Квочка» 30 травня склала 67,90 грн за десяток (на 5,9 грн менше, ніж місяцем раніше). Яйця «Ясенсвіт» коштують 71,40 грн, що майже не відрізняється від квітневої ціни.

Чому ціни коливаються

Як пояснює аналітик УКАБ Максим Гопка, основна причина зниження цін — поступове збільшення пропозиції. У січні-квітні 2025 року в Україні виробили 3,61 млрд яєць — лише на 0,9% менше, ніж за аналогічний період торік. За словами Гопки, це незначне зменшення пов’язане з нестабільними температурами у травні. Влітку пропозиція, ймовірно, залишиться на рівні 2024 року.

Ціни на яйця також сильно залежать від вартості кормів — зернових та олійних культур. Погодні умови, врожайність та стабільність аграрного сектора в цілому будуть ключовими факторами для формування цін у найближчі місяці.

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Що з курятиною

Ситуація з курячим м’ясом також стабільна: за перші 4 місяці 2025 року на забій було реалізовано 458,1 тис. тонн сільськогосподарських тварин — майже стільки ж, як і торік (460,2 тис. тонн).

Проте витрати на виробництво зросли, що змусило виробників підвищувати ціни. Виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко підтверджує, що собівартість продукції залишається високою, а тому говорити про суттєве здешевлення передчасно.

Що буде далі

За словами Карпенка, надалі ціни на яйця залежать від кількох чинників:

обсягів експорту , які можуть впливати на баланс внутрішнього ринку;

активності домогосподарств , які влітку традиційно збільшують власне виробництво яєць;

загальної ситуації в агросекторі та впливу війни, що ускладнює планування і прогнозування.

Отже, хоч зараз і можна трохи зекономити на яйцях, у довгостроковій перспективі ціни залишаються непередбачуваними.

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