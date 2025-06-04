Атмосфера Марса зникає: нові супутникові дані вразили вчених

Марс / © Pixabay

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Міжнародна команда науковців на чолі з дослідницею Шеннон Керрі з Університету Колорадо зробила прорив у вивченні Марса. Після дев’яти років супутникових спостережень за допомогою апарата MAVEN від NASA, вони вперше беззаперечно зафіксували потужний процес, що досі «видуває» атмосферу з планети в космос.

Про це пише science alert.

Ключовим механізмом, про який йдеться, є так зване атмосферне розпилення. Його суть у тому, що потоки заряджених частинок від Сонця зіштовхуються з верхніми шарами атмосфери Марса, який не має глобального магнітного поля, як Земля. Це дозволяє сонячному вітру створювати потужні електричні поля, які буквально розганяють молекули атмосфери в космос.

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Ці частинки, мов невидимий атмосферний «фонтан», вириваються у міжпланетний простір, назавжди залишаючи Червону планету. Саме цей процес, за словами вчених, міг перетворити колись вологий та теплий Марс на холодну пустелю.

Як вдалось довести це:

За словами вчених, прорив став можливим завдяки аналізу даних, зібраних апаратом MAVEN за дев’ять років. Ключовою ознакою виявилося різке зростання концентрації аргону — інертного газу, що ідеально вказує на активне розпилення. Саме поєднання високої активності сонячного електричного поля та появи аргону у верхній атмосфері стало доказом.

«Це не просто теорія», — наголошують дослідники. — «Розпилення відбувається просто зараз і є рушійною силою втрати атмосфери Марсом».

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Що це означає для Марса:

Це відкриття підтверджує, що втрати атмосфери тривали мільярди років. Відсутність захисту від сонячного вітру призвела до зниження атмосферного тиску та температури, внаслідок чого зникла рідка вода з поверхні планети. Саме розпилення могло стати причиною того, що Марс втратив придатність до життя.

Нагадаємо, Темні смуги, які десятиліттями викликали дискусії щодо можливої присутності рідкої води на Марсі, виявилися результатом зовсім інших процесів — вітру й пилу.