Продукти здорожчають / © pixabay.com

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В Україні прогнозують суттєве зростання цін на продукти до осені — до 30%. Основна причина — весняні заморозки, які негативно вплинули на врожайність плодових культур.

Про це повідомила директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко, пише Agronews.

Фермери, які вирощують кабачки, картоплю та буряки, вже зазнали втрат врожаю в межах 10–20%. Хоча ці показники не є критичними, загальна ситуація на продовольчому ринку викликає занепокоєння. Деякі поля залишаються незасіяними, а розвиток окремих культур, зокрема озимого ріпаку, відстає, що негативно впливає на загальний обсяг майбутнього врожаю.

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Ці фактори призведуть до скорочення пропозиції на ринку, що, у свою чергу, спричинить зростання цін навіть на традиційно доступні овочі. До осені експерти прогнозують підвищення вартості таких продуктів, як:

черешня

вишня

слива

суниця садова

смородина та лохина

абрикоси й персики

а також деякі овочі, зокрема рання картопля та кабачки

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.