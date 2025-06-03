В Австрії змінилися певні правила для українських біженців

Українські біженці в ЄС / © ТСН.ua

Реклама

Наприкінці травня в Австрії завершилося обов’язкове медичне страхування для українських біженців. Втім, практичні наслідки наразі незначні, адже діє шеститижневий перехідний період до 12 липня, протягом якого зберігається право на натуральні виплати — тобто на візити до лікаря та медикаменти.

Про це повідомило видання APA.

Українці, які перебувають у скрутному фінансовому становищі або офіційно працюють, залишаються застрахованими незалежно від завершення обов’язкової програми.

Реклама

У перехідний період постраждалим доведеться шукати шляхи для оформлення постійного страхування. Це можливо через:

офіційне працевлаштування, яке передбачає обов’язкове соціальне страхування;

добровільне самостійне страхування.

Проте значна частина українців узагалі не постраждає від скасування обов’язкової страховки. Особи, які перебувають на державному базовому забезпеченні, залишаються застрахованими. На початку травня таких українців налічувалося близько 35 тис. Додатково, всі, хто вже працює в Австрії, автоматично охоплені медичним страхуванням.

Базове забезпечення надається тим, хто не може повністю або частково забезпечити себе та свою сім’ю коштами самостійно та не отримує достатньої підтримки з інших джерел. Це свідчить про те, що припинення обов’язкового страхування, найімовірніше, торкнеться насамперед українців із фінансовими резервами, які не працюють.

У період дії пільг (до 12 липня) буде покриватися все необхідне з медичних послуг, що можуть знадобитися у повсякденному житті. Це стосується, наприклад, лікування зубів, госпіталізації, тощо. Також зберігається звільнення від плати за рецепти та інших внесків, однак після 12 липня вони також будуть скасовані разом зі страховим покриттям.

Реклама

Дещо довше діятимуть інші соціальні пільги для переміщених українців. Зокрема, право на допомогу по догляду за дитиною (Kinderbetreuungsgeld) і сімейну допомогу (Familienbeihilfe) припиняється в кінці жовтня. Австрійський уряд уже оголосив про наміри змінити умови для отримання цих виплат, щоб заохотити більше українців до виходу на ринок праці.

Нагадаємо, у Євросоюзі розпочалася дискусія про можливі варіанти виходу з режиму тимчасового захисту для українців. Це питання буде винесене на обговорення Ради з внутрішніх справ та юстиції ЄС 12-13 червня.