В Австрии изменились определенные правила для украинских беженцев

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН.ua

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В конце мая в Австрии завершилось обязательное медицинское страхование для украинских беженцев. Впрочем, практические последствия пока незначительны, ведь действует шестинедельный переходный период до 12 июля, в течение которого сохраняется право на натуральные выплаты — то есть на визиты к врачу и медикаменты.

Об этом сообщило издание APA.

Украинцы, которые находятся в трудном финансовом положении или официально работают, остаются застрахованными независимо от завершения обязательной программы.

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В переходный период пострадавшим придется искать пути для оформления постоянного страхования. Это возможно через :

официальное трудоустройство, которое предусматривает обязательное социальное страхование;

добровольное самостоятельное страхование.

Однако значительная часть украинцев вообще не пострадает от отмены обязательной страховки. Лица, которые находятся на государственном базовом обеспечении, остаются застрахованными. В начале мая таких украинцев насчитывалось около 35 тыс. Дополнительно, все, кто уже работает в Австрии, автоматически охвачены медицинским страхованием.

Базовое обеспечение предоставляется тем, кто не может полностью или частично обеспечить себя и свою семью средствами самостоятельно и не получает достаточной поддержки из других источников. Это свидетельствует о том, что прекращение обязательного страхования, скорее всего, коснется прежде всего неработающих украинцев с финансовыми резервами.

В период действия льгот (до 12 июля) будет покрываться все необходимое из медицинских услуг, которые могут понадобиться в повседневной жизни. Это касается, например, лечения зубов, госпитализации и т.д. Также сохраняется освобождение от платы за рецепты и других взносов, однако после 12 июля они также будут отменены вместе со страховым покрытием.

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Несколько дольше будут действовать другие социальные льготы для перемещенных украинцев. В частности, право на пособие по уходу за ребенком (Kinderbetreuungsgeld) и семейную помощь (Familienbeihilfe) прекращается в конце октября. Австрийское правительство уже объявило о намерениях изменить условия для получения этих выплат, чтобы поощрить больше украинцев к выходу на рынок труда.

Напомним, в Евросоюзе началась дискуссия о возможных вариантах выхода из режима временной защиты для украинцев. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение Совета по внутренним делам и юстиции ЕС 12-13 июня.